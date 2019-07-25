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25. 07. 2019

СБУ отпустила экипаж задержанного танкера

Служба безопасности Украины отпустила 15 членов экипажа российского танкера NEYMA. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 25 июля.

В СБУ утверждают, что россияне не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет. Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, Украина предоставила последним беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям.

"Украина является правовым государством, которое добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - заявили в СБУ.

Напомним, что ранее стало известно, что Украина задержала в Измаиле российский танкер. В СБУ говорят, что задержанное судно NEYMA ранее было использовано для перекрытия Керченского пролива во время захвата украинских моряков, а потом его название сменили на NIKA SPIRIT.

Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

В России заявили, что выясняют обстоятельства задержания судна и пригрозили последствиями в случае захвата российских моряков.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
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Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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