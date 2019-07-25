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25. 07. 2019

Нападение на машину Порошенко: полиция начала уголовное производство

Полиция начала уголовное производство по факту событий возле здания Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба полиции в четверг, 25 июля.

"Около 17:00 группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись", - сказано в сообщении.

В полиции зарегистрировали сведения о событии, а затем начали уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.2 ст.296 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В данный момент усилия правоохранителей направлены на установление всех участников инцидента и их места нахождения.

Напомним, что ранее пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в ГБР на допрос. После его выхода из ГБР произошла драка.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
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Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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