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25. 07. 2019

Климкин встретился с Волкером в Киеве

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин встретился в Киеве со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Информация об этом появилась на странице Veteran Hub в Facebookв четверг, 25 июля.

Павел Климкин сообщил о встрече на публичном обсуждении деятельности МИД Украины с ветеранами, видеозапись которого размещена на странице министра в Facebook.

"Я сегодня в костюме, хотя в отпуске, так как встречался с Куртом Волкером. Должен быть минимальный протокол", - отметил Климкин.

Ранее сообщалось, что Рада не смогла сменить министра иностранных дел. Верховная Рада на заседании в четверг, 11 июля, не смогла уволить с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначить его преемником Вадима Пристайко. Отказ Рады его уволить Климкин прокомментировал, сказав, "а я в отпуске, слушаю музыку".

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
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