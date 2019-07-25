Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2019, четверг, 23:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
25. 07. 2019

Палестина останавливает соглашения с Израилем

Палестина прекращает выполнение всех мирных соглашений с Израилем. Об этом в четверг, 25 июля, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, пишет агентство WAFA.

"Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме. <...> Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными" − подчеркнул Аббас.

При этом он пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру".

"Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией", − указал палестинский лидер

Аббас вновь отверг выдвинутый США план урегулирования на Ближнем Востоке под названием "сделка века". По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.