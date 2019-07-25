Палестина останавливает соглашения с Израилем

Палестина прекращает выполнение всех мирных соглашений с Израилем. Об этом в четверг, 25 июля, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, пишет агентство WAFA.

"Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме. <...> Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными" − подчеркнул Аббас.

При этом он пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру".

"Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией", − указал палестинский лидер

Аббас вновь отверг выдвинутый США план урегулирования на Ближнем Востоке под названием "сделка века". По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".

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Источник: korrespondent.net