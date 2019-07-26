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26. 07. 2019

В ООН призвали избегать эскалации в Черном море

 
Организация Объединенных Наций призывает Россию и Украину избегать эскалации в Черном море и проявить сдержанность. Об этом в четверг, 25 июля, заявил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Мы вновь призываем воздерживаться от поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международное право", − отметил Хак.
 
Он также подчеркнул, что в ООН "подчеркивают необходимость избегать любой эскалации".
 
Ранее стало известно, что СБУ задержала российский танкер Neyma в порту Измаил Одесской области. По информации ведомства, в ноябре 2018 года данное судно под другим названием блокировало украинские корабли в Керченском проливе. 
 
Позже экипаж танкера − российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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