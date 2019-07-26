Нападение на Порошенко: участник инцидента записал обращение

Ветеран полка Азов Никита Макеев назвал демаршем свои действия под зданием Государственного бюро расследований, когда оттуда вышел пятый президент Петр Порошенко. Соответствующее видеообращение уроженец Санкт-Петербурга разместил 25 июля в Facebook.

"В 2014 году я приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купив в темпе четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко, я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не прострелен. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя", – заявил Макеев.

Так как охрана бывшего президента не пропустила его к Порошенко, ветеран решил действовать более кардинально и устроил драку.

"Я хотел отомстить ему за все эти пять лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в Администрации президента и ставленников ГМС совершил по отношению к иностранным добровольствам, обещая им гражданство, а вместо этого пустил их по девяти кругам бюрократического ада", – отметил Макеев.

Он также опроверг информацию о том, что пытался совершить покушение на Порошенко.

"Я не для того рисковал жизнью на Донбассе, чтобы внутри мирного города Киева совершать подобное (покушение – ред.). <...> Это был мой демарш", – указал ветеран.

Напомним, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР. Охрана бывшего главы государства оттеснила нападавших. После того, как в инцидент вмешалась полиция, злоумышленники скрылись.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье хулиганство. Нападавшим грозит до четырех лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net