Во Франции шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка

В зоопарке во французском департаменте Луара шимпанзе по кличке Бамбу на глазах посетителей откусил руку ухаживавшему за ним сотруднику. Об этом 25 июля сообщила газета Progres.

Как сообщил директор зоопарка в коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн, 23-летний Бамбу родился в неволе и обладал добрым нравом. По непонятной причине он набросился на смотрителя, который протянул ему руку.

По данным радио FranceInfo, 30-летний пострадавший потерял четыре пальца и часть руки. Его госпитализировали на вертолете в Лион.

Около десяти посетителей, ставшими свидетелями кровавой сцены, были в шоковом состоянии, им потребовалась помощь медиков.

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Ранее сообщалось, что на юге Вьетнама сотрудник частного зоопарка лишился рук, пытаясь искупать тигра.

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Источник: korrespondent.net