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26. 07. 2019

Во Франции шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка

 
В зоопарке во французском департаменте Луара шимпанзе по кличке Бамбу на глазах посетителей откусил руку ухаживавшему за ним сотруднику. Об этом 25 июля сообщила газета Progres.
 
Как сообщил директор зоопарка в коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн, 23-летний Бамбу родился в неволе и обладал добрым нравом. По непонятной причине он набросился на смотрителя, который протянул ему руку.
 
По данным радио FranceInfo, 30-летний пострадавший потерял четыре пальца и часть руки. Его госпитализировали на вертолете в Лион.
 
Около десяти посетителей, ставшими свидетелями кровавой сцены, были в шоковом состоянии, им потребовалась помощь медиков.
 
Шимпанзе сбежали из вольера с помощью ветки
 
Ранее сообщалось, что на юге Вьетнама сотрудник частного зоопарка лишился рук, пытаясь искупать тигра. 

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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