Австрия объявила в розыск гражданина РФ по подозрению в шпионаже

Министерство внутренних дел Австрии объявило в международный розыск гражданина России, подозреваемого в работе на Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ). Об этом в четверг, 25 июля, сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

По сведениям полиции Австрии, 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев тайно собирал сведения в ущерб интересам этой страны, в том числе курировал агентурную сеть. Розыск Зайцева связан с уголовным делом экс-полковника австрийской армии, 70-летнего Мартина М.

Мартин М. был арестован осенью по обвинению в государственной измене. Согласно данным Kronen Zeitung, он имел доступ к сведениям о личном составе австрийских вооруженных сил, артиллерийских системах и миграционном кризисе.

Защита Мартина М. отрицает его знакомство с Зайцевым, но у австрийской полиции есть данные об их оперативной встрече, на которой Мартину М. было выплачено 30 тысяч евро наличными. Отмечается, что Мартин М. сотрудничал с Зайцевым на протяжении десятилетий. Посольство РФ в Вене отказалось комментировать объявление в розыск гражданина России.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net