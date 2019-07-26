Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2019, пятница, 05:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
26. 07. 2019

Соглашение с Путиным по Донбассу невозможно − Климкин

 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно решения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в четверг, 25 июля, на публичном обсуждении деятельности МИД с ветеранами в Киеве.
 
"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было ", − отметил Климкин.
 
При этом глава МИД указал, что нынешнее руководство РФ стремиться навязать мысль о федерализации Украины, как о реалистичном сценарии разрешения конфликта.
 
По его словам, федерализация станет концом для украинского государства.
 
Путин будет затягивать встречу по Донбассу − Климкин
 
Ранее Климкин выразил уверенность, что все 24 украинских моряка, которые арестованы в РФ, будут освобождены в ближайшее время. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.