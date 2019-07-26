В Румынии появится Музей ужасов коммунизма

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 25 июля, подписал закон о создании в Бухаресте Музея ужасов коммунизма. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что музей будет размещен в Дворце парламента.

В нем будет показана "реальность социально-экономической и культурной жизни в Румынии в период 1945-1989 годов".

Задачей музея станет информирование общественности о злоупотреблениях, преступлениях, пытках против оппонентов коммунистического режима.

В тексте закона отмечается, что деятельность музея будет финансироваться из госбюджета, а также из собственных доходов от работы, подарков и спонсорства.

Правительству предписывается в 120-дневный срок после вступления закона в силу подготовить проект постановления об основании Музея ужасов коммунизма в Румынии.

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Источник: korrespondent.net