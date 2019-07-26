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26. 07. 2019

Юнкер отказался возобновить переговоры по Brexit

 
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном отказался возобновить переговоры об условиях Brexit. Об этом 25 июля сообщила газета The Guardian.

Юнкер назвал нынешний вариант договора "лучшим и единственно возможным".

При этом он заявил, что ЕС готов проанализировать предложения Джонсона на предмет их соответствия существующему соглашению.

Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье обвинил британского премьера в попытке оказать давление на единство ЕС. Он считает неприемлемым требование нового Джонсона исключить из соглашения о выходе так называемый механизм "бекстоп".

Напомним, новый премьер-министр Великобритании пообещал, что выведет страну из Европейского союза до 31 октября.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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