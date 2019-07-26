Юнкер отказался возобновить переговоры по Brexit

Юнкер назвал нынешний вариант договора "лучшим и единственно возможным".
При этом он заявил, что ЕС готов проанализировать предложения Джонсона на предмет их соответствия существующему соглашению.
Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье обвинил британского премьера в попытке оказать давление на единство ЕС. Он считает неприемлемым требование нового Джонсона исключить из соглашения о выходе так называемый механизм "бекстоп".
Напомним, новый премьер-министр Великобритании пообещал, что выведет страну из Европейского союза до 31 октября.
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Источник: korrespondent.net
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