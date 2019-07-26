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26. 07. 2019

КНДР: Запуск ракет − предупреждение Южной Корее

Запуск двух новых ракет, проведенный в КНДР 25 июля, стал предупреждением Южной Корее. Об этом говорится в сообщении северокорейского агентство ЦТАК.

Отмечается, что стрельбы являются частью "демонстрации силы" и ими лично руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Как указывается в сообщении, запуски ракет были проведены, чтобы направить "официальное предупреждение южнокорейским милитаристам, которые с большим стремлением развертывают ультрасовременное наступательное вооружение в Южной Корее и продолжают проводить военные учения вопреки неоднократным предупреждениям со стороны КНДР".

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын, описывая ситуацию на Корейском полуострове, заявил, что южнокорейские власти демонстрируют "двуличное поведение".

По его словам, с одной стороны Сеул на глазах у мирового сообщества "пожимает руки" и подписывают совместные декларации, а с другой − доставляет на полуостров современное вооружение и проводит военные учения.

Напомним, в прошлом году после нескольких лет противостояния лидеры Южной и Северной Кореи провели сразу три саммита.

В четверг, 25 июля стало известно, что с территории КНДР были запущены две ракеты. 

Ранее в мае Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности. 

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Источник: korrespondent.net

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