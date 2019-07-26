Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2019, пятница, 07:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
26. 07. 2019

Британский премьер увеличит число полицейских в стране

 
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в течение следующих нескольких недель дополнительно нанять 20 тысяч полицейских. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило агентство Reuters.
 
Джонсон заявил, что обеспокоен ростом насильственных преступлений в стране и указал на сокращение числа полицейских, которое инициировали предыдущие власти.
 
"Моя работа в качестве премьер-министра состоит в том, чтобы сделать наши улицы более безопасными", − подчеркнул премьер.
 
Независимый Институт фискальных исследований подсчитал, что расходы на дополнительных полицейских будут стоить 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,37 миллиарда долларов) в год.
 
Напомним, 24 июля королева Великобритании Елизавета II назначила Джонсона премьер-министром страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.