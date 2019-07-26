Британский премьер увеличит число полицейских в стране

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в течение следующих нескольких недель дополнительно нанять 20 тысяч полицейских. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило агентство Reuters.

Джонсон заявил, что обеспокоен ростом насильственных преступлений в стране и указал на сокращение числа полицейских, которое инициировали предыдущие власти.

"Моя работа в качестве премьер-министра состоит в том, чтобы сделать наши улицы более безопасными", − подчеркнул премьер.

Независимый Институт фискальных исследований подсчитал, что расходы на дополнительных полицейских будут стоить 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,37 миллиарда долларов) в год.

Напомним, 24 июля королева Великобритании Елизавета II назначила Джонсона премьер-министром страны.

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Источник: korrespondent.net