Итоги 25.07: Задержание танкера РФ и драка у ГБР

Украина задержала танкер РФ в Одесской области

СБУ задержала российский танкер Neyma в порту Измаил Одесской области. По информации ведомства, в ноябре 2018 года данное судно блокировало украинские корабли в Керченском проливе. После инцидента его название было изменено российскими владельцами на Nika Spirit.

Позже экипаж танкера − 15 российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

Удача или подстава. Задержание российского танкера

МИД РФ в ответ на задержание танкера Украиной пригрозил последствиями.

На Порошенко пытались напасть после допроса в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, несмотря на то, что после заявления его адвоката допрос перенесли.

После выхода из здания ГБР четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко. Охрана бывшего главы государства оттеснила злоумышленников. Они скрылись после того, как в инцидент вмешалась полиция.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье хулиганство. Нападавшим грозит до четырех лет лишения свободы.

Позже один из участников драки объяснил свои действия в видеообращении. Он заявил, что хотел отомстить за унижение иностранных добровольцев.

Зеленский провел телефонную беседу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Президент США поздравил Украину с успешным проведением парламентских выборов, а Зеленского – с уверенной победой партии Слуга народа, сообщили в пресс-службе главы государства.



В команде президента представили план борьбы с коррупцией

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка представил проект новой антикоррупционной стратегии, которая будет определять государственную политику в этой сфере.

Нафтогаз и Укртрансгаз решили чрезвычайную ситуацию о закупке газа

Нафтогаз и Укртрансгаз договорились о срочной поставке газа для производственно-технических нужд на 2,96 миллиарда гривен с отсрочкой платежа, что позволит ГТС функционировать в штатном режиме еще два месяца.

РФ не признала решение суда по иску Ощадбанка

Российский Минюст оспорил в судах Франции решение международного арбитража о взыскании миллиарда долларов в пользу Ощадбанка.

В ведомстве также заявили, что Россия не признает законность всех решений арбитражей по искам, связанными с аннексированным Крымом, из-за “отсутствия у этих трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких споров”.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net