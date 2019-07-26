Иран произвел запуск баллистической ракеты – СМИ

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщил телеканал Fox News в пятницу, 26 июля.

По словам его источников из числа официальных лиц США, запуск был произведен в ночь на четверг.

По данным телеканала, ракета Шахаб-3 была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении. Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.

Утверждается, что ракета не представляла угрозы судоходству или базам США. По оценкам американской разведки, эти испытания являются частью усилий Ирана по улучшению дальности и точности пусков.

Официального подтверждения о запуске ракеты со стороны официального Тегерана пока нет.

Отметим, что Иран провел испытания ракеты на фоне обострения в районе Персидского залива. 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

Ранее Великобритания и США обвинили Иран в попытке захватить британский нефтяной танкер British Heritage при его заходе из Персидского залива в Ормузский пролив.

Западные страны намерены создать военно-морскую коалицию с целью обеспечения безопасности судов, пересекающих Ормузский пролив.

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Источник: korrespondent.net