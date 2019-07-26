Авиация уничтожила 50 талибов в Афганистане

В Афганистане при авиаударе правительственных были уничтожены полсотни боевиков движения "Талибан", включая их командира. Об этом накануне сообщило агентство Синьхуа.

"50 боевиков движения "Талибан", включая полевого командира, были уничтожены в четверг при авиаударе в районе Аб-Камари в провинции Бадгис на западе Афганистана. Об этом сообщил губернатор региона Абдул Гафур Маликзай, – говорится в сообщении.

Как отмечается, действуя на основе данных разведки, силы безопасности нанесли авиаудар по сборному пункту талибов. В результате, помимо рядовых боевиков, убит полевой командир Сайед Шах.

По словам губернатора, авиаудары по боевикам в регионе будут продолжены.

Накануне стало известно об атаке боевиков "Талибана" на пункты досмотра в афганской провинции Тахар. Тогда погибли 37 сотрудников безопасности.

Ранее в среду автомобиль сил НАТО подорвался на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана. Погиб один военнослужащий из Хорватии и еще два пострадали.

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Источник: korrespondent.net