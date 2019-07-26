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26. 07. 2019

Эквадор вводит визовый режим с Венесуэлой

Власти Эквадора решили ввести визовый режим с Венесуэлой из-за большого числа мигрантов из этой страны. Об этом объявил президент республики Ленин Морено, сообщает ТАСС в пятницу, 26 июля.

По его словам, для венесуэльцев предусмотрены два вида виз.

"Я подписал указ, который с одной стороны предусматривает введение визы для братьев-венесуэльцев, которые хотят въехать в Эквадор, в соответствии с законом о миграции", – сказал Морено в ходе выступления.

Второй тип виз предназначен для венесуэльцев, которые уже находятся в Эквадоре. Они смогут получить разрешение на пребывание в стране "из гуманитарных соображений", если не нарушали эквадорские законы.

"Как глава государства я должен принимать решения, которые гарантируют безопасность как для всех эквадорцев, так и для мигрантов", – обосновал свое решение Морено.

По его словам, в Эквадоре находятся "500 тысяч венесуэльцев, сбежавших от беспрецедентного экономического и политического кризиса", и страна больше не может принимать мигрантов в таком количестве.

Ранее о введении визового режима с Венесуэлой объявили власти Перу. В 2018 году из-за наплыва мигрантов обе страны ужесточили правила пересечения границ. Тогда венесуэльцев обязали предъявлять паспорт, а не национальное удостоверение личности, как было раньше.

Как известно, Венесуэла уже несколько лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

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Источник: korrespondent.net

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