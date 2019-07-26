На Донбассе за сутки один обстрел, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки, 25 июля, подразделения сепаратистов один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 26 июля.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки (Новоайдаровский район Луганской области – ред.) – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке.

С начала текущих суток обстрелов позиций ООС не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным". Был введен бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла в Минске 17 июля.

Также сообщалось, что за время весеннего перемирия Украина потеряла почти полсотни военных, более 300 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net