Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2019, пятница, 09:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
26. 07. 2019

На Донбассе за сутки один обстрел, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки, 25 июля, подразделения сепаратистов один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 26 июля.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки (Новоайдаровский район Луганской области – ред.) – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – говорится в сводке.

С начала текущих суток обстрелов позиций ООС не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным". Был введен бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла в Минске 17 июля.

Также сообщалось, что за время весеннего перемирия Украина потеряла почти полсотни военных, более 300 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.