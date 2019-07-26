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26. 07. 2019

В Нежине произошел крупный пожар на жиркомбинате

В городе Нежин Черниговской области потушили крупный пожар на местном жиркомбинате. С огнем боролись более шести часов, сообщает ГСЧС утром в пятницу, 26 июля.

Информация о возгорании была получена накануне около 18:00. Через час возгорание было локализовано.

"К тушению были привлечены 13 единиц техники и 45 человек, из них от ГСЧС 10 единиц техники, 41 человек личного состава и вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Совершено девять сбросов – 22,5 тонн воды", – говорится в сообщении.

В 01:25 ночи пятницы пожар был потушен. Жертв и пострадавших нет.

Cмотрите фотогалерею: В Нежине произошел крупный пожар на жиркомбинате

Накануне в Житомирской области во время сбора пшеницы в поле загорелся комбайн. Спасателям удалось ликвидировать пожар, однако все горючие части комбайна уничтожены огнем.

Ранее стало известно, что на Закарпатье сожгли отельный комплекс депутата районного совета.

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Источник: korrespondent.net

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