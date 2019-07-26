Италия грозит спасателям мигрантов миллионным штрафом

Судам и организациям, спасающим мигрантов в Средиземном море, в будущем в Италии может грозить штраф до одного миллиона евро в том случае, если они без разрешения властей войдут в итальянские территориальные воды. Соответствующий законопроект одобрила нижняя палата итальянского парламента в четверг, 25 июля, сообщает агентство dpa.

Отмечается, что закон в случае его принятия позволит также конфисковать суда спасателей, которые нарушат запрет на заход в итальянские порты.

Тем самым правопопулистское правительство Италии усиливает давление на благотворительные организации, занимающиеся спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море. В июне в стране был подписан так называемый Декрет о безопасности, который позволяет накладывать на капитанов судов, без разрешения пересекших морскую границу Италии, штраф от 10 до 50 тысяч евро.

Чтобы предоставить этому документу статус закона, он был с соответствующими изменениями внесен и принят нижней палатой парламента. Для вступления в силу законопроект должны поддержать еще и в итальянском Сенате, где правительственная коалиция также располагает большинством.

В июне, вскоре после вступлению в силу Декрета о безопасности итальянские власти задержали немецкого капитана судна Sea-Watch 3 Каролу Ракете. Ее судно 12 июня подобрало в Средиземном море у берегов Ливии 53 мигрантов. Италия дала согласие на прием 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Оставшиеся на борту мигранты тоже нуждались в помощи, что заставило Каролу Ракете взять курс на Лампедузу, несмотря на то, что судну было запрещено заходить в порт. По словам капитана, она сделала это, потому что "никто нас не слышал, никто не хотел брать на себя ответственность".

Карола Ракете была помещена под домашний арест 29 июня. Изначально шла речь о том, что ей могли предъявить обвинение в содействии нелегальной миграции. В случае признания виновной, немецкой активистке грозило бы до 10 лет тюрьмы. 2 июля Ракете освободили и депортировали из Италии. Ей также выписан штраф в 16666 евро. Адвокаты капитана опротестовали это решение итальянских властей.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net