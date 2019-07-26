Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2019, пятница, 10:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
26. 07. 2019

Новым главой МАГАТЭ стал политик из Румынии

Бывший постоянный представитель Румынии при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Ферута избран временно исполняющим обязанности генерального директора этой организации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАГАТЭ в четверг, 25 июля.

Дипломат Корнел Ферута – сотрудник миссии при МАГАТЭ с 2000 года. Он был ближайшим помощником главы организации Юкии Амано, который умер в начале этой недели. Амано возглавлял МАГАТЭ с 2009 года. Соперником Феруты на выборах временного главы МАГАТЭ был постпред Аргентины при организации Рафаэль Гросси.

Ожидается, что процедура выборов нового гендиректора МАГАТЭ займет не менее полугода.

МАГАТЭ является независимой межправительственной организацией в системе ООН. Она была создана в 1957 году.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что запасы обогащенного урана в Иране превысили 300 кг – предельную величину, разрешенную соглашением по ядерной программе Тегерана со странами Запада.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.