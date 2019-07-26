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26. 07. 2019

ООН отправила почти 200 тонн стройматериалов в "ДНР"

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольную часть Донецкой области 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало 13 грузовиков от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой 187 тонн. Транспортные средства перевозили строительные материалы для жителей Донбасса.

Накануне Красный Крест отправил на Донбасс 154,5 тонны гуманитарки – лекарственные средства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы.

Также сообщалось, что в четверг в Донецк и Луганск прибыл 85-й так называемый "гумконвой" из России.

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Источник: korrespondent.net

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