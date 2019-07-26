В США арестовали 16 морских пехотинцев

В США были арестованы 16 морских пехотинцев по подозрению в торговле людьми и контрабанде наркотиков. Об этом сообщает CNN в пятницу, 26 июля.

"16 американских морских пехотинцев были арестованы в четверг за причастность к разного рода незаконным действиям, начиная от торговли людьми до злоупотреблений, связанных с наркотиками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аресты были проведены по результатам предварительного расследования на военной базе Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния.

Кроме того, сообщается, что восемь других служащих Корпуса морской пехоты были допрошены по поводу их участия в других правонарушениях, связанных с наркотиками.

Следствие продолжается.

Ранее на базе Кэмп-Педелтон погиб морской пехотинец в результате ДТП с участием бронированной машины. Авария произошла во время тренировки. В броневике находились еще шестеро морских пехотинцев, они пострадали и были госпитализированы.

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Источник: korrespondent.net