Президентская республика. Что будет после выборов

За всю историю независимой Украины еще ни один политик не получал подобной возможности. Но большая власть — это и большие риски. И для страны, и для Президента, пишет Валерий Литонинский в №14 Журнала Корреспондент.

Команда Президента Владимира Зеленского решила «ворваться в крепость на плечах отступающего противника» — и ей это удалось. Ради того, чтобы рейтинги, заработанные во время быстротечной президентской кампании, не успели растаять, пришлось пройти через Конституционный суд и вал критики. В итоге это принесло президентской партии мало кем ожидавшийся приз. Слуга народа заводит в Верховную Раду 252 человека суммарно по партийному списку и по одномандатным округам — и это абсолютный рекорд в истории украинского парламентаризма и собственное однопартийное большинство.

Впервые с советских времен в Украине все ветви власти будут контролироваться одной политической силой. Причем в этот раз власть вручили абсолютно добровольно, на формально честных и прозрачных выборах.

СИЛА БРЕНДА

В Слуге народа удачно превратили досрочные парламентские фактически в третий тур президентских выборов. Украинцы снова голосовали за Голобородько-Зеленского, а не за тех людей, которых на скорую руку набрали в партию Слуга народа. И тем более не за какую-либо идеологию.

На волне эйфории и под бренд Зеленского в Раду завели более двух сотен депутатов, о которых абсолютное большинство избирателей не имело ни малейшего представления. Порой даже просто найти информацию в Сети о кандидатах от партии власти было трудно, не то что узнать об их политических принципах и идеях. Результат парламентских выборов — это порождение нынешнего доверия к главе государства и закрепление той ситуации в украинском политикуме, которая сложилась вследствие президентских выборов.

Украинцы настолько устали от старых элит, настолько увлеклись круто реализованной маркетинговой кампанией, что безоглядно поверили в нового мессию, который порешает все. Инфантильно и патриархально? Может быть, но уж как есть. Подогревал эти настроения и сам Зеленский своим туром по регионам в последние дни перед голосованием. Президент на бис играл роль Голобородько: на камеры распекал старых чиновников и говорил, что с ними нельзя работать, — и неважно, по реальному поводу или картинки ради. Как видим, бенефис удался — людям понравилось, они проголосовали за команду Президента, которая должна помочь ему потрошить начальников.

Симптоматично, что Слуга народа на внеочередных парламентских выборах при голосовании по партийным спискам повторила результат самого Зеленского в первом туре президентских выборов. Тогда за нынешнего Президента проголосовали 5,7 млн человек, сейчас по партийным спискам за Слугу народа отдали свои голоса тоже более 5 млн украинцев. Добавьте к этому рекордно низкую явку в истории страны — только 49% тех, кто имел право голоса, добрались до избирательного участка, и получается, что меньшинство избрало стране власть с абсолютным большинством.

При этом перед подсчетом голосов в самой партии Слуга народа рассчитывали на куда более скромный результат. По партийным спискам президентская политическая сила заводит в парламент 124 депутата. На мажоритарных (одномандатных) округах добрать планировали еще от 70 до 90 мандатов. Именно по мажоритарке, где шли представители старых элит, годами окучивающие свои округа, СН предрекали самые большие проблемы. Но получилось совсем по-другому. Просто два слова «Слуга народа» напротив фамилии в бюллетени позволили победить сразу в 129 одномандатных округах. Политологи шутили, что даже «швабра с зеленой тряпкой» могла бы рассчитывать на победу по мажоритарке. И это правда.

Причем Слуга народа забирала себе целые города, например, выиграла на всех без исключения округах в Киеве и Днепре. Быстротечность кампании привела к тому, что избиратели не особо знали кандидатов-мажоритарщиков и доверились исключительно партийному бренду. Причем некоторые кандидаты от Слуги народа даже не вели активной агитации, а все равно побеждали. Запрос на быстрые изменения и вера в популистские лозунги превзошли желание анализировать кандидатуры будущих депутатов и их программы.

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САМИ ВИНОВАТЫ

Закрытые социологические опросы в мае-июне показывали в округах стартовые рейтинги представителя президентской партии на уровне 20-30%. То есть шутка про «швабру с зеленой тряпкой» — вовсе не шутка. И шанс у старожилов, которые много лет окучивали свои округа, состоял в том, чтобы против них представитель СН играл вяло, а прежние конкуренты не выползли и не откусили по нескольку процентов.

Едва ли не самыми популярными были ситуации, когда ноунейм получал 25-35% только за счет зеленого логотипа, а два реальных и порой весьма заслуженных политика неистово рубились за то, в какой пропорции они поделят 45-60%. И в итоге они получали оскорбительные второе и третье места. Оставшиеся 15-30% делили между собой остальные кандидаты, причем на долю самого успешного из них доставалось максимум 10%.

Образа Зеленского хватило, чтобы ноунеймы снесли настоящих мастодонтов украинской политики, которые десятилетиями заседали в Раде. Мастодонты и их именитые соперники недооценили силу зеленого бренда и потому не попытались создать единый фронт. За что и поплатились. Порой они терпели просто-таки унизительные поражения.

Так, мультимиллионер Вячеслав Богуслаев, владелец одного из крупнейших машиностроительных предприятий страны Мотор Сич, проиграл на родном для себя 77 округе в Запорожье временно безработному свадебному фотографу Сергею Штепе из Слуги народа. Богуслаев — депутат четырех созывов Рады, дважды побеждал в этом округе, там же расположен его завод. А Штепа фактически не вел кампанию, Слугу народа даже обвиняли в том, что они слили округ под бизнесмена. В итоге партийный бренд Зеленского оказался сильнее.

Сергей Кивалов — депутат шести созывов, экс-глава ЦИК, известный и очень влиятельный юрист в округе №135 в Одессе, где он до этого дважды избирался в Раду и где расположена возглавляемая им Одесская юридическая академия, — проиграл местному мелкому бизнесмену, владельцу пиццерии Алексею Леонову — выдвиженцу от Слуги народа.

Бывший спикер Верховной Рады и депутат четырех созывов Владимир Литвин в родной Житомирской области проиграл 26-летнему журналисту и выдвиженцу от партии власти Дмитрию Костюку. Символично, что Литвин долгое время был профессором исторического факультета КНУ им. Тараса Шевченко. Считался фактически «патриархом» и главным покровителем факультета, а уступил на выборах его обычному выпускнику.

Близкие соратники Петра Порошенко — Александр Грановский и Игорь Кононенко — свои округа проиграли соответственно видеоблогеру и журналисту — выдвиженцам Зеленского. А один из богатейших людей страны Константин Жеваго в Полтавской области не устоял перед 25-летним менеджером системы ProZorro Алексеем Мовчаном, который тоже представлял партию власти. Проиграли кандидатам от СН и не покидавшие Раду много каденций подряд Сергей Пашинский, Дмитрия Святаш, Валерий Писаренко и многие другие.

С Писаренко вообще пикантно получилось — это юрист и политик, очень близкий к скандально известному Андрею Портнову, которого многие называют серым кардиналом юридической команды Зеленского. Но вот же и его снесли ноунеймом.

Правда, ряд парламентских долгожителей с неоднозначной репутацией таки сумели выстоять под зеленым натиском. Сохранили свои мандаты Олесь Довгий, Антон Яценко, Андрей Деркач, Александр Герега, Вадим Новинский, а также один из братьев Дубневич — Ярослав. Но тенденция очевидна. В Раде девятого созыва три четверти депутатов будут новичками — всего более 320 человек. Такого обновления парламента в истории Украины еще не было. Среди новых нардепов от Слуги народа — комики, ведущие корпоративов, спортсмены, свадебный тамада, много людей без высшего образования, сразу 18 просто безработных. Вот она, долгожданная смена элит? Не знаем, насколько тут можно говорить об элитах, но смена точно.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

До выборов-2019 рекордной фракцией в парламенте могла похвастаться Партия регионов в Раде седьмого созыва. Тогда «регионалы» завели в парламент 187 человек, победив в том числе в 113 одномандатных округах. Чем закончилось такое доминирование ПР, все прекрасно помнят — узурпацией власти Виктором Януковичем и последовавшей за тем Революцией достоинства.

Слуга народа перекрыла все достижения «регионалов», не прибегая к махинациям в духе Виктора Федоровича. Да, силовики откровенно играли на стороне партии власти. Но особых фокусов не предпринималось. А зачем, если достаточно было просто не позволять красть голоса за провластных кандидатов, но при этом не обращать внимания на то, как его конкуренты химичат друг против друга.

Настолько огромной фракции (252 человека) в украинском парламенте еще не было. До оглашения первых результатов выборов в Слуге народа еще допускали объединение в Раде с партией Голос Святослава Вакарчука и рассуждали о коалиционном соглашении. Даже говорили, что оно готово на 70%. Но после того, как почти все протоколы были сданы, стало очевидно, что ни с кем партия Зеленского объединяться уже не станет. И никакого коалиционного соглашения писать тоже не придется. У них однопартийное большинство в парламенте и права коалиции с самого запуска нового созыва Рады.

С одной стороны, единоличное большинство открывает огромные возможности. Не будет долгих торгов, пресловутых коалициад и премьериад. Уже на первом же заседании парламента Слуга народа может решить все кадровые вопросы — назначить руководство Рады, премьер-министра, состав правительства и начать принимать законы. Также Зеленский руками своей фракции сможет самостоятельно назначать руководителей правоохранительных органов, судей Конституционного суда, делегировать своих представителей в конкурсные комиссии по отбору руководителей антикоррупционных органов. Слова Зеленского про то, что «у нас будет своя прокуратура», становятся реальностью.

Появятся у Слуги народа и возможности влиять на Национальный банк и регулирующие органы.

И главное — появится возможность проводить бескомпромиссные реформы. Окно возможностей снова открыто: в стране второй год как восстанавливается экономика, макростабильность достигнута, поддержка западных партнеров не утрачена, дело за долгожданными структурными изменениями и рывком. Все зависит только от политической воли Президента. Это оптимистичный сценарий.

Пессимистичный сценарий — головокружение от успеха и монополизация власти без цели вести реформы. Зеленский уже и так не особо следит за тем, что в его полномочиях, что нет и где грани допустимого поведения. Слова «я сейчас Баканову (и. о. председателя СБУ) позвоню» только чего стоят. Если вместе с разносом чиновников украинский Президент окончательно войдет в образ своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, есть риск, что начнется та самая пресловутая узурпация.

Воспрепятствовать этому могли бы закон и государственные институты, если бы они в Украине строились предыдущие 28 лет. Простой пример: в Раде восьмого созыва на волне успеха после Революции достоинства прошлой властью были полностью уничтожены права оппозиции. Закон об оппозиции так и не был принят, оппозиция не смогла возглавить ни один парламентский комитет, не получила положенного ей представительства в руководстве парламента. Теперь же все эти права могли бы серьезно помочь в контроле за Слугой народа, но у Зеленского могут вполне резонно заметить: какие права, какие комитеты, вы же сами пять лет назад этого не сделали.

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БОЛЬШАЯ ВЛАСТЬ = БОЛЬШИЕ РИСКИ

Возникают и другие вопросы — хорошо, 252 депутата в Раду партия власти завела, а дальше что, как этот парламент вообще будет работать? Очевидно, что, мягко говоря, компетентность не стала критерием для выбора кандидатов, которых СН завела в Раду девятого созыва под своим брендом. Политологи прямо говорят, большинство из тех, кто проходит от Слуги народа в Раду, даже приблизительно не представляют себе, что такое процесс законотворчества, как работает государство, как формируется бюджет и так далее. Осознают это и в самой партии власти. Говорят, что с 29 июля у будущих членов фракции начнутся занятия в партийной школе депутатов, которые продлятся неделю. Организовано обучение совместно с Киевской школой экономики. Но многому ли в такой школе успеют научить? Вряд ли.

Вот в этом «вряд ли» никакого снобизма нет: люди с хорошим образованием и успешным профессиональным опытом, пусть и не политики, вполне способны быстро «дообучаться» и осваивать новый вид деятельности. Но под такое определение подпадает весьма небольшая часть Зе-депутатов.

В итоге задача всех этих «новых лиц» сводится к простому нажатию кнопок под диктовку президентского окружения. Превращение парламента из площадки для дискуссии в покорный принтер по российскому образцу — не лучшая, но, увы, более чем вероятная перспектива.

Но будут ли все эти 252 человека так уж покорны? Публика, конечно, разношерстная, но на первых порах, пока не освоятся, да, будут. Хотя управлять такой большой фракцией все равно сложно, и от координаторов фракции потребуется недюжинный менеджерский талант. А дальше, когда новые депутаты войдут во вкус и осознают свои возможности, не исключено, что их просто скупят оптом и в розницу представители старых финансово-промышленных групп. То есть все те, кого «слуги народа» и выбили из Рады.

Плюс нельзя исключать внутрифракционную конкуренцию и борьбу за сферы влияния. Собственно, внутри команды Зеленского она уже началась. СМИ сообщали о противостоянии между кварталовцами и главой Офиса Президента Андреем Богданом. В Раде трения могут быть еще жестче, там и разных групп, собственно, больше. Свои люди во фракции Слуга народа будут и у Игоря Коломойского, и у Виктора Пинчука, и даже у того же Богуслаева. К примеру, Юрий Корявченков, близкий друг Зеленского, более известный, как Юзик из Квартала, по округам в Кривом Роге завел в Раду целую семью — куму жены и двоюродного брата мамы. Тоже свою группу может сколотить.

Вся полнота власти — это и вся полнота ответственности. Конечно, Зеленский продолжит рассказывать, что все «мы президенты», но по факту сейчас он берет на себя всю ответственность за ситуацию в стране, и размыть ее ни с кем не получится — как ни напрягай доступные ему инструменты пропаганды.

Даже долго пенять на предшественников не удастся — слишком завышенные ожидания возлагали на Зеленского и СН избиратели. По прогнозам экспертов, медовый месяц между новой властью и обществом продлится максимум до начала 2020 года. А дальше падение рейтинга неизбежно, ведь все ждут от новой власти волшебных пилюль — чтобы хорошо было уже завтра, а хорошо не успеет состояться даже послезавтра. Как тогда будут выкручиваться? Помогут посадки и «свои правоохранители». Такое народ очень любит: показательные судебные процессы для отвлечения внимания еще никто не отменял, поиск внутренних врагов — вполне привычное дело. Больше всех попасть под горячую руку рискуют, конечно, представители предыдущей власти. Не исключено, что и пятый президент Порошенко. Предшественников — не жалко. Да и под шумок судебных процессов на них можно списать последствия собственных проколов.

РЯДОМ С БОЛЬШИНСТВОМ

Для полного счастья Слуге народа не хватит только квалифицированного большинства — 300+ штыков для внесения изменений в Конституцию. А такие изменения партия тоже активно обещала в предвыборный период. Например, Зеленский постоянно говорит о том, что новый парламент будет первым, который откажется от депутатской неприкосновенности. Для этого, а также для внесения других обещанных изменений в основной закон.

Самый простой вариант — абсорбировать во фракцию самовыдвиженцев, которые прошли по мажоритарным округам. Но как тогда быть с декларируемым Слугой народа принципом — ни одного старого политика в составе? Возможно, инициируют создание депутатских групп-попутчиков. Их будут держать неподалеку — ради продвижения важных решений, задабривая, например, субвенциями на округа из госбюджета.

Другой вариант — договориться о коалиции с кем-то из младших партнеров. Кандидат №1 — Голос Вакарчука. В политических кругах даже говорят, что такой союз пошел бы на пользу стране. Добавил бы профессионализма и демократичности новой власти, да и западные партнеры были бы рады. Но и взамен пришлось бы чем-то делиться, например, должностями в правительстве, в чем Слуга народа совсем не заинтересована. Да и в Голосе понимают, что статус младшего партнера при такой сильной власти не такое уж счастье. Он означает минимум влияния, но разделение ответственности поровну, а в конце еще и крайним при каких-то провалах могут сделать.

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Еще один кандидат в союзники власти — партия Батьківщина Юлии Тимошенко. Тут обратная ситуация, Юлия Владимировна очень хотела бы в коалицию к Зеленскому и чуть ли не навязывает свое плечо. Но на Банковой понимают, что это, во-первых, откровенно токсичный союзник. Еще там шлейф «старых политиков», от которых так открещивается новый Президент. А во-вторых, это очень опытный в кулуарных интригах союзник, который в итоге может откусить больше, чем Зеленский готов был бы дать.

Вот и получается, что Вакарчук и Тимошенко будут пока сосредоточены на решении собственных локальных задач. Для Голоса это строительство партии, представительств на местах и выход в другие регионы, потому что каждый раз драться за одну Галичину с еще несколькими проектами — бесперспективно. Если в партии Вакарчука этого не сделают, то рискуют повторить судьбу Самопомочі. Как и Голос на выборах-2019, Самопоміч в 2014 году играла роль проевропейской либеральной альтернативы, которая прорвалась в парламент. Спустя пять лет ее результат на выборах в Раду — 0,6%.

У Батьківщини, в отличие от Голоса, есть стабильный ядерный электорат. Поэтому Юлии Владимировне спешить некуда, она будет ждать неминуемого очередного поднятия коммунальных тарифов или земельной реформы, обещанной Слугой народа, чтобы на своих коронных темах наращивать рейтинг.

РАЗНЫЕ СОРТА ОППОЗИЦИИ

Оппозиционных фракций и групп в новом парламенте будет несколько. Причем подпитываться они будут критикой друг друга. Оппозиционная платформа За життя своими вояжами в Россию и неприкрытой прокремлевской позицией сделала в принципе невозможным сотрудничество с собой. Это слишком токсично для любой другой политической силы, прошедшей в парламент.

Интересно, что Порошенко говорит, что его «спецназ» из Европейской солидарности пришел в Раду противостоять как раз Оппоплатформе и не допустить российского реванша. Вот и будут они клевать друг друга, при этом не забывая поклевывать Зеленского со товарищи. Влиять на голосования — не смогут, а вот активно пинать большинство в случае ошибок и залетов — вполне. В Европейской солидарности уже говорят, что они конструктивная оппозиция и готовы сотрудничать с властью по важным для государства вопросам евроинтеграции, национальной безопасности, реформ и так далее. Вот только Слуге народа такое сотрудничество совсем не нужно. В более респектабельном Порошенко СН видит вечного антипода и объект для нападок, а не партнера.

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ПОДСЛАСТИТЬ ПИЛЮЛЮ

Проигравших всегда больше победителей. Внеочередные парламентские выборы выбросили из большой политики целый ряд политических сил. Народный фронт в 2014 году выиграл выборы по партийным спискам, а к 2019 году фактически самоуничтожился, его остатки разбросало по другим проектам. Те, кого взяли в Европейскую солидарность, вернулись в Раду, пусть и в сильно усеченном составе. Остальные занимают места за пределами системы. Больше всего выходцев из НФ пригрел у себя пока еще действующий премьер-министр Владимир Гройсман в своей Украинской стратегии. И в итоге в их компании с треском провалился на выборах. Партия премьера, который так хотел уйти в самостоятельное плавание от Порошенко, заняла девятое место, набрав 2,4% голосов избирателей. Неплохо поплавал.

Прощается с парламентом и Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ), и та часть Оппозиционного блока, которая ориентируется на Рината Ахметова. Для него выборы сложились не вполне удачно. Только по мажоритарке в восточных регионах удалось провести несколько представителей Оппоблока. Но Ахметов уже выстраивает отношения с Зеленским, так что особо волноваться за него не стоит. Да и по поводу РПЛ плакать нет резона — она уже вылетала на выборах, не проходя со своим партийным списком. А потом вновь возвращалась.

Еще один проигравший — Самопомічмэра Львова Андрея Садового. Вместе с Народным фронтом падение этой политической силы самое существенное: с третьего места в 2014 году на 14-е — в 2019-м. При этом, согласно исследованию движения Честно, 12 из 25 лучших депутатов парламента восьмого созыва — представители как раз фракции Самопоміч. То есть это те, кто не прогуливал заседания, не кнопкодавил, не поддерживал антидемократические инициативы, не фигурировал в антикоррупционных расследованиях и голосовал за политические реформы. Но для того, чтобы вновь попасть в парламент, этого оказалось мало.

Вместе с тем даже для проигравших выборы есть свои бонусы. Все партии, которые набрали более 2% голосов избирателей, на протяжении следующих пяти лет будут получать финансирование от государства. Среди тех, кто не попал в парламент, деньги достанутся радикалам Ляшко, Оппоблоку, партии Сила и честь, Украинской стратегии Гройсмана, Свободе и, что самое забавное, Партии Шария. За проект скандального блогера, занятого скорее троллингом, чем реальной политикой, проголосовали более 300 тыс. человек — он набрал 2,23% голосов избирателей. Теперь только в 2020 году Шарий может претендовать на более чем 12 млн наших с вами гривен. Пожалуй, это самая красноречивая и точная характеристика уровня политической культуры в стране: антиукраинский пропагандистский проект мимикрировал под политическую партию и получил деньги из бюджета государства, против которого работал несколько лет.

Источник: korrespondent.net