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26. 07. 2019

Разумков озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии

Глава победившей на парламентских выборах партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал о планах на рынок земли, медицину, образование и пенсии. Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.

Относительно рынка земли Разумков сказал: "Наверное, это правильно, если владелец может использовать свою собственность. Это ваше право, конституционное право. Поэтому позиция нашей команды следующая: рынок земли нужно открывать". При этом он отметил, что на это нужно время, чтобы подготовить законопроекты, обсудить проблемные вопросы.

Он не смог ответить на вопрос, будет ли продолжаться мораторий на продажу земли.

Также Разумков заявил о планах ввести накопительную систему пенсий, для чего также нужно время.

Лидер Слуги народа видит будущее за страховой медициной, но не сейчас, а в будущем. 

Образование должно быть конкурентным, нужно способствовать развитию как государственного, так и частного образования. "Госзаказ для поступления в вуз должен быть, но в разумных пределах. Новая украинская школа - нужно было начинать этот процесс раньше", - добавил Разумков. 

Как известно, Слуга народа по итогам выборов получает монобольшинство в Раде и сможет самостоятельно принимать все решения.

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Источник: korrespondent.net

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
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Купил какие понравились и всё.
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