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26. 07. 2019

В Тунисе назначили досрочные выборы президента

Досрочные выборы президента Туниса состоятся 15 сентября. Соответствующее решение приняла избирательная комиссия страны, сообщает Еuronews в пятницу, 26 июля.

Сначала выборы в Тунисе были запланированы на 17 ноября, однако их пришлось перенести из-за смерти предыдущего президента Беджи Каида Эс-Себси.

Пока обязанности главы государства будет исполнять председатель парламента Мухаммед Ан-Насер.

Напомним, 25 июля умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси на 92 году жизни. Он стал первым демократически избранным президентом в 2014 году после протестов во время Арабской революции.

Отметим, что в Тунисе сообщили о смерти президента еще месяц назад. Тогда он был экстренно госпитализирован в одну из местных больниц. Несколько местных СМИ выпустили сообщения о смерти президента, но власти опровергли эту информацию.

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Источник: korrespondent.net

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