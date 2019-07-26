Рекордная жара в Европе. В опасности даже Нотр-Дам

В Европе снова жара. Второй раз за лето обновляются температурные рекорды.

В Париже температура в 42 градуса побила рекорд, установленный в 1947 году. На военной базе Кляйне-Брогель в Бельгии температура также побила рекорд 1940-х годов. В немецком городе Линген воздух прогрелся почти до 41 градуса. В Нидерландах метеорологи объявили, что температура достигла 41,7 градуса.

Все это может привести к серьезным проблемам.

Повторение

Высока вероятность того, что установленные всего месяц назад абсолютные температурные рекорды во многих странах Западной Европы будут побиты в ближайшие дни, предупреждают синоптики.

В Париже и еще 19 других департаментах Франции объявлен самый высокий - красный - уровень метеоопасности из-за жары.

По данным властей Франции, как минимум пять случаев смертей за последние дни в стране могли быть вызваны высокими температурами. Власти призывает граждан быть бдительными, ограничить время пребывания на солнце до минимума, пить больше воды и с вниманием относится к окружающим.

На севере Германии из-за жары высохли некоторые озера и пересохли небольшие реки. В Нидерландах погибли сотни свиней после того, как на одной из ферм сломался вентилятор.

Угроза Нотр-Даму

Потолок собора Парижской Богоматери может обвалиться из-за аномальной жары.

О такой возможности предупредил главный архитектор собора Филипп Вилнёв. По его словам, после тушения пожара в апреле многие конструкции собора еще достаточно влажные, и жара может высушить их очень быстро. Если это произойдет, то возникнет угроза самой конструкции здания.

После пожара эксперты уже проинспектировали почти весь собор, однако до сих пор не осмотрели потолок собора. Специалисты до сих пор работают над стабилизацией структуры здания перед тем, как начать его реставрацию.

Глобальные тенденции

Синоптики ранее предупреждали, что нынешнее лето станет в Европе самым жарким с 2003 года, когда аналогичная погодная аномалия за июль и август унесла десятки тысяч жизней.

Анализируя данные за последние 2000 лет ученые пришли к выводу, что сомнений в том, что Земля сейчас переживает глобальное потепление, оставаться не должно.

EPA

Хотя в минувшие столетия в Европе наблюдались подобные аномалии, однако только в последние десятилетия такие явления стали повторятся гораздо чаще.

Теперь чрезвычайно жаркая погода охватывает значительно большую территорию, а периоды аномальной жары становятся гораздо более продолжительными.

Как отмечают ученые, периоды экстремальной жары в Европе сейчас повторяются почти каждый год.

EPA

В ООН предупреждали, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а период с 2015-го по 2019 год побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения. Причиной такой погоды стали две области высокого давления над Гренландией и северо-центральной Европой. Они блокируют циклон, который мог бы охладить воздух. В результате возникает шлейф горячего воздуха, тянущийся из пустынь.

Видно из космоса

Европейское космическое агентство показало, как выглядит рекордно жаркая погода в Европе из космоса.

Изображение основано на данных с радиометра Sentinel-3, полученных в четверг, 25 июля. На нем показана температура Земли. Судя по кадру, наиболее сильная жара наблюдается на территории Италии, Испании и Франции.

Источник: korrespondent.net