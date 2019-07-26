Аваков и Гройсман тайно встретились с Пинчуком – СМИ

Министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Владимир Гройсман в один день провели тайную встречу в имении бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях, опубликованном вечером в четверг, 25 июля.

Так, съемочная группа вечером 14 июня зафиксировала, как автомобили Гройсмана и Авакова по очереди, в промежутке двух часов, заехали на территорию поместья Пинчука.

По данным журналистов, первым на территорию загородного поместья Пинчука заехал кортеж из двух автомобилей, которым пользуется Аваков. На обочине недалеко от дома олигарха их встретил внедорожник, который, как правило, сопровождает кортеж Виктора Пинчука. В сопровождении этого авто машины и заехали на закрытую территорию.

Два часа спустя после этого к воротам поместья Пинчука подъехал Mercedes, которым, по данным источников Схем в правоохранительных органах, пользуется премьер-министр Владимир Гройсман.

В 23:00 автомобиль охраны Авакова покинул территорию загородного поместья Пинчука. Их провело авто охраны Виктора Пинчука, которое впоследствии вернулось.

Mercedes, которым пользуется сам министр, уехал отсюда через четыре часа после прибытия.

В расследовании сказано, что машины украинских чиновников имеют номерные знаки прикрытия и для того, чтобы доказать, что это именно Гройсман посещал Пинчука, журналистская группа дождалась Mercedes, которым пользуется премьер-министр, чтобы провести его домой.

В 23:37 упомянутый автомобиль выехал с территории поместья Пинчука и на большой скорости поехал в сторону Киева, а там взял направление к Печерскому району столицы.

Позже журналистов, похоже, заметила охрана премьера, поэтому Mercedes остановился и ждал, пока группа проедет вперед.

Уже на подъезде к повороту в комплекс Новопечерские липки, в котором проживает премьер, этот Mercedes не повернул и проехал мимо. Через полчаса журналисты заметили там авто сопровождения кортежа Гройсмана.

"Уже через день Гройсман принял участие в прямом эфире одного из телеканалов олигарха Пинчука. И еще за несколько дней премьер – среди приглашенных на этом же канале. А через неделю после таинственного ночного визита Гройсман опубликовал видеоролик, где его восхваляет экс-президент Польши Александр Квасьневский, а ныне – председатель наблюдательного совета форума YES, который в Украине ежегодно организует олигарх Пинчук", – говорится в расследовании.

Ни Гройсман, ни Аваков пока не объяснили свой визит. Также журналисты отправили запрос Пинчуку с вопросами, как он объясняет визиты украинских политиков в поместье, в котором он живет, и удалось о чем-то договориться. Пока ответ не предоставили.

Ранее стало известно, что 31 мая олигарх Виктор Пинчук тайно посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Журналисты заметили автомобиль бизнесмена, когда тот выезжал из боковых ворот АП.

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Источник: korrespondent.net