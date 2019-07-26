В ЕС назвали приоритеты для новых властей Украины

В Евросоюзе видят ключевыми задачами новых властей Украины обеспечение верховенства права, проведения земельной реформы и внедрение изменений в секторе энергетики. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Европейской правде, опубликованном в пятницу, 26 июля.

"Есть целый перечень приоритетов. Мы всегда говорим, что очень важно приложить больше усилий для обеспечения верховенства права. Мы также говорим, что надо предпринять необходимые шаги для возобновления приватизации крупных государственных предприятий. Мы также верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями", - сказал он.

Посол ЕС считает, что Украина должна провести земельную реформу, потому что в этой области страна имеет фантастический потенциал и это может привести к созданию сотен тысяч рабочих мест.

"Также важно продолжить децентрализацию. Мы знаем, что в ряде объединенных общин выборы только предстоят. Децентрализация уже является успешной для Украины, и этот успех надо закрепить. Должна продолжиться реформа системы государственного управления, где также есть первые положительные результаты", - добавил он.

Что касается сектора энергетики, то в ЕС выступают за полное внедрение закона о рынке электроэнергии. "И также, когда вам надо будет создать независимого и компетентного регулятора рынка атомной энергии", - добавил Мингарелли.

Ранее некоторыми планами на будущее поделился глава победившей на выборах партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

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Источник: korrespondent.net