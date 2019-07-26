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26. 07. 2019

Два нардепа "забыли" об имуществе почти на 200 млн – НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнаружило в декларациях двух народных депутатов недостоверные сведения на общую сумму более 196 млн гривен. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 26 июля.

Речь идет о декларациях нардепов Виктории Войцицкой и Владимира Зубика.

"Установлено, что Виктория Войцицкая, подавая декларацию за 2017, не задекларировали свой автомобиль и земельный участок мужа, а также недостоверно указала сумму полученных им дивидендов и средств на его банковских счетах", – отметили в НАПК.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2017 составляет более 45,5 млн гривен.

"Владимир Зубик, подавая декларацию за 2017, не задекларировал полученный им доход в виде страховых выплат и отметил недостоверные сведения о полученном им доходе в виде инвестиционной прибыли от продажи ценных бумаг и предоставлении имущества в аренду", – сообщили в Нацагентстве.

Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2017 составляет более 150,5 млн гривен.

О выявленных правонарушениях депутатов Национальное агентство сообщило НАБУ, направив обоснованные выводы.

Накануне в НАПК заявили, что новые нардепы пока могут не подавать декларации. Процедура подачи деклараций немного отличается от обычной из-за того, что выборы в Верховную Раду 2019 были внеочередными.

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Источник: korrespondent.net

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