Дело о бронежилетах: Луценко обвинили в незаконном вмешательстве

Генеральный прокурор Юрий Луценко незаконно вмешался в расследование дела о закупке бракованных бронежилетов Министерством обороны и дал незаконные указания. ОБ этом сказал руководитель группы прокуроров ГПУ по данному делу Николай Середа, сообщают Українські новини в пятницу, 26 июля.

"Не все должностные лица готовы выполнять запрос общества и указания президента по этому делу. 17 июля Луценко дал незаконное указание о назначении другой экспертизы в другое экспертное учреждение по этому делу... Мне был выдвинут ультиматум - либо вы принимаете такое решение, либо будете уволены. Это указание - незаконное и мной не было выполнено", - сказал Середа.

По его словам, оснований для проведения другой экспертизы в другом учреждении данному делу нет.

Середа сообщил, что в рамках расследования этого дела было установлено, что Минобороны планировало закупить 20 тыс бронежилетов, хотя нужды в этом не было.

"На складах было необходимое количество бронежилетов этого же класса. Почему было принято решение о закупке Минобороны этих бронежилетов никто не может объяснить", - отметил он.

Середа добавил, что баллистические характеристики эти бронежилеты не выдержали.

"В условиях дождя ткань пробивалась. Установлено, что производитель использовал в бронежилетах намного меньше слоев ткани, чем должно быть. В апреле было поставлено 4 тыс. бронежилетов. На самом деле они не отвечали техническим условиям. Пластины были некачественные", - сообщил прокурор.

Он подчеркнул, что бракованные бронежилеты были приняты на склады Минобороны под давлением замминистра обороны. Его имя Середа не уточнил.

По его словам, в целом было поставлено 11 тыс. некачественных бронежилетов.

В дальнейшем, как сообщил прокурор, для скрытия следов преступления, чиновники Минобороны дали указания производителю провести испытания бронежилетов, после чего новые испытания якобы показали, что новая партия бронежилетов уже была качественной.

Напомним, ГБР изъяло 11 тысяч бракованных бронежилетов, закупленных Минобороны. Также ведомство опубликовало разговоры чиновников Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

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Источник: korrespondent.net