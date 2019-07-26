Капитан российского танкера рассказал о задержании

Капитан российского танкера Neyma Ильи Дробязко рассказал о задержании судна сотрудниками СБУ и военной прокуратуры в Измаиле. Как сообщает Интерфакс, экипаж судна прилетел в Москву из Кишенева.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал Дробязко.

Капитан судна утверждает, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя консульства РФ.

Он также заверил, что представители украинской прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа с учетом украинского законодательства при этом каких-либо конфликтов не возникало, россиянам разрешили связаться с родными.

Дробязко отметил, что команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Капитан заявил, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по Керченскому делу, а также считает, что не нарушал ни украинских, ни российских законов.

Позже стало известо, что экипаж судна отправился из Москвы в Краснодар.

Как сообщалось, экипаж танкера − российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

По информации СБУ, в ноябре 2018 года данное судно блокировало украинские корабли в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net