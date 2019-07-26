Крестный ход в Киеве 2019: онлайн

27 июля Украина отмечает государственный праздник - День крещения Руси-Украины. В этом году празднования состоятся 27-28 июля. Главное из них - крестный ход.
В 11:00 возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру, будет совершен молебен, посвященный Крещению Украины-Руси.
крестный ход планируют также провести УПЦ и УПЦ КП. Так, УПЦ анонсировала крестный ход на субботу, 27 июля, в 13:30.
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Шествие планируется от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. УПЦ КП проведет крестный ход в воскресенье, 28 июля, около 12:00 вокруг Владимирского собора.
День крещения Руси: онлайн-трансляция Крестного хода 27 июля на Корреспондент.net.
Источник: korrespondent.net
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