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26. 07. 2019

Крестный ход в Киеве 2019: онлайн

27 июля Украина отмечает государственный праздник - День крещения Руси-Украины. В этом году празднования состоятся 27-28 июля. Главное из них - крестный ход.

В 11:00 возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру, будет совершен молебен, посвященный Крещению Украины-Руси.

крестный ход планируют также провести УПЦ и УПЦ КП. Так, УПЦ анонсировала крестный ход на субботу, 27 июля, в 13:30.

Смотрите также, как прошел Крестный ход в 2018 году

Шествие планируется от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры. УПЦ КП проведет крестный ход в воскресенье, 28 июля, около 12:00 вокруг Владимирского собора.

День крещения Руси: онлайн-трансляция Крестного хода 27 июля на Корреспондент.net.

Источник: korrespondent.net

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Однажды я не хотел выходить на улицу, пока там идет дождь. Так прошел июль.

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