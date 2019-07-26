Нардеп предложила проверить качество бронежилетов на ней

Прошедшая в Верховную Раду от партии Европейская солидарность Виктория Сюмар предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней. Об этом она написала в Facebook в ответ на обвинения ветерана полка Азов Никиты Макеева, который напал на авто Петра Порошенко.
"В 2014 мы начали делать броники. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили", - написала она.
Сюмар предложила "подонкам с еще с недавно российским гражданством" пострелять в нее на полигоне, так как она уверена в качестве бронежилета. "Надеюсь, не слабо? Вперед", - обратилась она к противникам Порошенко.
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Источник: korrespondent.net
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