Нардеп предложила проверить качество бронежилетов на ней

Прошедшая в Верховную Раду от партии Европейская солидарность Виктория Сюмар предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней. Об этом она написала в Facebook в ответ на обвинения ветерана полка Азов Никиты Макеева, который напал на авто Петра Порошенко.

"В 2014 мы начали делать броники. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили", - написала она.

Сюмар предложила "подонкам с еще с недавно российским гражданством" пострелять в нее на полигоне, так как она уверена в качестве бронежилета. "Надеюсь, не слабо? Вперед", - обратилась она к противникам Порошенко.

"Потому что ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю. Потому что моя Украина для меня Все.

А вот насчет вас есть большие сомнения - беспокоит вас качество броников, или вас просто нанимают за деньги для провокаций", - написала Сюмар.

Напомним, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на авто Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР. Охрана бывшего главы государства оттеснила нападавших, применив газ. Правоохранители открыли уголовное дело по статье хулиганство. Нападавшим грозит до четырех лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net