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26. 07. 2019

На Буковине разбился дельтаплан с двумя людьми

Дельтаплан с двумя мужчинами упал на приусадебный участок в селе Погореловка Черновицкой области, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 26 июля.

Инцидент произошел около 10-ти утра. После падения дельтаплана местные жители сообщили о произошедшем в соответствующие службы.

На место прибыли врачи скорой помощи, сотрудники полиции и службы спасения.

"Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу. Личности пострадавших и обстоятельства падения выясняются", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.

Напомним, месяц назад дельтаплан разбился в Полтавской области. Тогда погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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