На Буковине разбился дельтаплан с двумя людьми

Дельтаплан с двумя мужчинами упал на приусадебный участок в селе Погореловка Черновицкой области, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 26 июля.
Инцидент произошел около 10-ти утра. После падения дельтаплана местные жители сообщили о произошедшем в соответствующие службы.
На место прибыли врачи скорой помощи, сотрудники полиции и службы спасения.
"Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу. Личности пострадавших и обстоятельства падения выясняются", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.
Напомним, месяц назад дельтаплан разбился в Полтавской области. Тогда погибли два человека.
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Источник: korrespondent.net
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