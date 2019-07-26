В Харьковской области поезд сбил ребенка

В Харьковской области поезд сообщением Купянск-Харьков сбил 13-летнего мальчика. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел накануне, 25 июля в 15.16 на железнодорожной станции Шевченково-Южное.
"Локомотив ехал по главной железнодорожной колее в направлении Харькова. Заметив ребенка, машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. От полученных травм мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, ребенок переходил железнодорожные пути в положенном месте, но не заметил поезд.
Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в Черкасской области поезд сбил ребенка с велосипедом.
Интерсити Запорожье-Киев экстренно остановили из-за игрушки
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby