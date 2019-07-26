В Харьковской области поезд сбил ребенка

В Харьковской области поезд сообщением Купянск-Харьков сбил 13-летнего мальчика. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел накануне, 25 июля в 15.16 на железнодорожной станции Шевченково-Южное.

"Локомотив ехал по главной железнодорожной колее в направлении Харькова. Заметив ребенка, машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. От полученных травм мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребенок переходил железнодорожные пути в положенном месте, но не заметил поезд.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в Черкасской области поезд сбил ребенка с велосипедом.

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Источник: korrespondent.net