У Украины ужасный имидж - посол ЕС

На данный момент у Украины ужасный имидж, но украинцы сами должны перестать оссоциировать страну с негативными вещами. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Европейской правде, опубликованном в пятницу, 26 июля.

Также посол высказал свое мнение о коррупции в Украине, Мингарелли считает, что не нужно создавать связь между этим словом и Украиной.

"Дело в том, что у Украины сейчас – ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг". Ведь Украина на самом деле намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался", - сказал дипломат.

Также посол ЕС назвал ключевые приоритеты для новых властей Украины.

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Источник: korrespondent.net