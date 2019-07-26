Погода на выходные: жара до +32 и дожди

На выходных, 27-28 июля, ожидается повышение температуры, грозовые дожди пройдут на западе и востоке. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 27 июля, в Украине ожидается солнечная погода, за исключением семи областей. Температура воздуха ночью составит в среднем +16+18 градусов, днем +27+29. Осадки вероятны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Укргидрометцентр

В воскресенье, 28 июля, будет примерно такая же синоптическая ситуация, в некоторых регионах температура воздуха достигнет +32 градусов днем.

Укргидрометцентр

В столице на выходных без осадков, синоптики предают жару до днем +28+30 градусов, ночью +17+19.

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Напомним, ранее рекордно высокая температура воздуха зарегистрирована в странах Европы. Жара в Париже побила рекорд, 1947 года, а в Амстердаме температура поднялась выше чем когда-либо в истории.

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Источник: korrespondent.net