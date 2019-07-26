В США похвалили Украину за инцидент с танкером

В посольстве США в Киеве считают, что инцидент с задержанным российским танкером говорит о том, что новые власти Украины намерена защищать свои интересы гуманно. Об этом говорится в Twitter посольства США в Киеве.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, экипаж задержанного танкера − российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

По информации СБУ, в ноябре 2018 года данное судно блокировало украинские корабли в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net