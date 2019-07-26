ГПУ считает админсуд Киева угрозой нацбезопасности

В Генпрокуратуре заявляют, что деятельность Окружного админсуда Киева представляет угрозу нацбезопасности. Об этом на брифинге в пятницу, 26 июля, заявил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Фактически происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны, в первую очередь, руководства этого суда. Но не только в рассмотрение дел, а и в деятельность других органов государственной власти, высших органов государственной власти, в том числе Конституционного суда, министерств, ведомств, судов, что, по нашей оценке, фактически составляет угрозу национальной безопасности, потому что вне судебного процесса, можно сказать в ручном режиме, принимаются решения", - заявил Горбатюк.

Он указал, что ГПУ совместно с НАБУ провела ряд следственных действий в Окружном админисуде Киева.

На брифинге продемонстрировали видеозапись с аудио переговоров якобы руководства ОАСК, в подтверждение слов Горбатюка.

Исходя из видеоматериалов, глава суда Павел Вовк дает указания адвокатам и судьям решать вопросы с Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

"К плану Вовка были привлечены не только судьи Окружного админсуда, но и сотрудники ГБР", - говорится в тексте, который сопровождает видеоролик.

Указано, что неправомерные действия главы суда были направлены на приостановление квалификационного оценивания судей ВККС.

Также Горбатюк сообщил, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении относительно руководства и четырех судей ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По его словам, по версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

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Источник: korrespondent.net