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26. 07. 2019

У участницы Олимпиады нашли 50 кг наркотиков

Мадия Гафур, олимпийская бегунья из Нидерландов, была задержана полицией на границе Германии и Нидерландов. В ее автомобиле нашли 50 килограммов метамфетамина и экстази. Об этом сообщает портал Sport1 в пятницу, 26 июля.

Инцидент произошел еще 18 июня, но о нем стало известно только сейчас. 26-летня спортсменка "попалась" неподалеку от границы между Нидерландами и Германией, когда полицейские проводили обычную проверку. В результате обыска нашли в автомобиле Гафур 50 килограммов метамфетамина и экстази, стоимость которых оценивается в два миллиона евро.

По версии немецких правоохранительных органов, спортсменка собиралась провезти вещества через границу в Нидерланды.

Гафур - участница Олимпийских игр 2016 года. В составе эстафетной команды Нидерландов она выступила в забеге на 400 метров.

Напомним, что ранее в Барселоне мужчина спрятал полкило кокаина под париком.

Также сообщалось, что в Австралии водитель с наркотиками на $140 млн протаранил копов.

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Источник: korrespondent.net

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