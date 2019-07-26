Городской голова Киева Виталий Кличко не пришел на допрос в Госбюро расследований в пятницу, 26 июля. Об этом сообщил руководитель ГБР Роман Труба в своем тереграм-канале.

Он отметил, что не пришел ни один из представителей столичного мэра.

"Напомню, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в Киеве", - написал Труба.

По его словам, далее в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, Кличко направят повестку на повторный допрос. "(Будем - ред.) надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию", - отметил Труба.

Ранее сегодня Кличко заявил, что получил повестку в ГБР, но идти туда не собирался. Он считает, что дела, по которым его вызвали, были "надуманы" и представляют из себя "мыльный пузырь".

Отметим, на следующем заседании Кабмина будет рассмотрен вопрос об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

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Источник: korrespondent.net