Украина готова транспортировать газ из Европы в Молдову

Украина договаривается с Молдовой о транспортировке туда газа из Европы. Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в пятницу, 26 июля.
Коболев отметил, что импорт из Европы для Молдовы это выгодные цены и свободный выбор поставщика.
"Использование украинских хранилищ гарантирует энергетическую безопасность нашего соседа, защитит его от непредсказуемой и политически мотивированного поведения "Газпрома". Для Украины - это также интересная перспектива. Сотрудничество с Молдовой позволит дополнительно загрузить наши хранилища и мощности газотранспортной системы", - добавил он.
Он также подчеркнул, что основная задача, которую сейчас необходимо решить - это подписать соглашения между операторами ГТС обеих стран о взаимодействии во всех точках подключения в соответствии с европейскими правилами.
"Речь идет о сотрудничестве, от которого в равной мере выигрывают обе стороны - значит, есть высокие шансы достичь согласия по всем вопросам уже в ближайшей перспективе", - написал глава правления НАК.
Напомним, что ранее в Нафтогазе заявили, что изменения в отношениях с Газпромом с начала газовых споров достигли 56,7 миллиардов долларов.
Также сообщалось, что после размещения евробондов на миллиард долларов Нафтогаз выплатил в бюджет 8,2 миллиардов гривен дивидендов.
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Источник: korrespondent.net
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