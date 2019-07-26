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26. 07. 2019

Безработные и без высшего образования: кто вошел в новую Раду

В Верховной Раде IXсозыва у 9 депутатов среднее и у 4 - среднее специальное образование. Еще 30 будущих народных депутатов до избрания в парламент были безработными. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА в пятницу, 26 июля.

Стоит отметить, что высшее образование есть у 411 депутатов. Также сообщается, что в предыдущем созыве было на 5 безработных больше. Кроме того, в новоизбранном парламенте будет на 39 женщин больше.

Ранее сообщалось, что новый состав Рады моложе предыдущего на семь лет - средний возраст депутатов нового созыва составил 41 год.

Также стало известно, чем займется Рада в первый день.

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Источник: korrespondent.net

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