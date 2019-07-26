Бронежилеты и россияне. Нападение на Порошенко

Петр Порошенко впервые пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Этот визит для него просто так не закончился. На выходе из ГБР пятого президента ждали протестующие, а один из них даже вскарабкался на автомобиль экс-главы государства.

Закончилось все дракой с охранниками, бегством от полиции и уголовным производством.

Корреспондент.net собрал подробности инцидента.

Порошенко и ГБР

Допрос Порошенко касался соглашения о купле – продаже предприятия Кузница на Рыбальском.

Заявление о возможном преступлении при продажи Порошенко предприятия, подал в ГБР бывший заместитель главы администрации беглого Виктора Януковича Андрей Портнов.

Кузница на Рыбальском (ранее – "Ленинская кузница") специализируется на строительстве буксирных пароходов, морских рыболовецких траулеров, корпусов транспортных судов и кораблей для Военно-морских сил Украины. Также на предприятии производят боевые модули для бронетехники, бронемашины и т.д.

"Подчеркиваю, что во время сегодняшнего общения мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - сказал Порошенко после допроса.

Нападение

После допроса на автомобиль Порошенко напали прямо у здания ГБР. На капот машины запрыгнул ветеран полка Азов Никита Макеев с позывным Одиссей. Кроме него, на месте происшествия были и другие националисты.

Подбежали охранники экс-президента, стащили мужчину с машины. Завязалась драка. Неизвестный применил газовый баллончик. Вмешалась "полиция диалога".

"Группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись", - сообщила полиция.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Нападавшим грозит до 4 лет тюрьмы.

Версия добровольца

Позже Макеев записал видео, в котором объясняет, почему "напал" на Порошенко.

Доброволец родом из Санкт-Петербурга, в 2014 году приехал в Украину, участвовал в боевых действиях против сепаратистов на Донбассе.

“Сегодня, купил четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко. Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночка, который якобы воевал в Краматорске, и испытал его… Я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в Администрации президента совершил по отношению к иностранным добровольцам, обещая им гражданство, а вместо этого запустив их по девяти кругам бюрократического ада”, - объяснил свои действия Макеев.

Украинское гражданство, кстати, добровольцу таки дали. Только сделал это уже Владимир Зеленский.

Ответ по бронежилетам

Народный депутат Виктория Сюмар, в ответ на обвинения Макеева предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней.

"Да. В 2014 мы начали делать броники. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили как заместителю секретаря СНБО, который знал, как сложно запустить производство", - рассказала она.

"Готова, чтобы в меня постреляли подонки с еще с недавно российским гражданством, которые умеют прыгать на авто. Ума для этого много не надо. Полигон готовьте. Броник точно от 2014 года. Надеюсь не слабо? Вперед. Синяков не боюсь. Потому, что ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю", - заявила Сюмар.

Источник: korrespondent.net