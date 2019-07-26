Рекомендации на бюджет получили более 60 тысяч абитуриентов

В электронных кабинетах абитуриентов в 16:00 начали появляться рекомендации на бюджет - всего их получили 60 тысяч 354 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины в пятницу, 26 июля.

Распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.

"У тех абитуриентов, которые получили рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменится на "Рекомендован к зачислению". Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению", - говорится в сообщении.

Таким поступающим надо до 18.00 31 июля выполнить требования к зачислению и лично принести в вуз оригиналы документов.

"Поступающих, которые выполнят требования, должны зачислить до 12.00 1 августа, о чем заведение выдает соответствующий приказ. Поэтому в электронном кабинете поступающего статус заявления должен измениться на "Включен в приказ". Если поступающий не выполнит требования к зачислению до 18.00 31 июля, то его рекомендация на бюджет аннулируется, а заявление приобретает статус «Исключен из списка рекомендованных", - пояснили в МОН.

Вся информация отображается в электронных кабинетах абитуриентов, а также на официальном ресурсе вступительной кампании. До 9 августа продлится перевод на вакантные места бюджета - это будут те места, правом поступления на которые не воспользуются рекомендованные на них поступающие. Однако принести документы, подтверждающие право на перевод, поступающий должен не позднее 6 августа.



По всем специальностям право на перевод имеют те абитуриенты, у кого есть предусмотренные законом льготы.

"Переведены могут быть поступающие на специальности, которым уделяется особая поддержка. Речь идет о подтягивании списков очередников по широкому конкурсу. Такой перевод возможен при наличии мест и отсутствии претендентов на них из числа льготных категорий", - говорится в сообщении.

Важно, что для перевода на бюджетные места поступающие предварительно обязательно должны быть зачислены на контракт.

Напомним, что ранее в Минобразования назвали самые популярные специальности среди абитуриентов.

Абитуриенты-2019: все хотят в юристы и никто - в ученые

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Источник: korrespondent.net