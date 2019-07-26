Польша выдала РФ украинца, подозреваемого в убийстве главного строителя МВД

Украинца, который фигурирует в деле о заказном убийстве генерального директора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ", экстрадировали в Россию из Польши. Об этом сообщает информагентство РИА Новости в пятницу, 26 июля.

"Сегодня из Варшавы в Москву… доставлен гражданин Украины Юрий Гуйва, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России", совершённом организованной группой лиц по найму", - заявила официальная представительница МВД России Ирина Волк.

Николая Волкова застрелили в марте 2017 года на Осенней улице в Москве.

Напомним, что ранее мошенника, обманувшего самых богатых людей мира, задержали в Украине.

Также сообщалось, что из Украины экстрадировали участника Аль-Каиды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net