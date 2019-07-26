НАБУ пришло с обысками в Суворовский райсуд Одессы

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск в Суворовском райсуде Одессы, который блокировал работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в пятницу, 26 июля.

Горбатюк заявил, что одно из решений по ВККС принималось судьей Суворовского районного суда и в помещении этого суда и проводится обыск.

Руководитель НАБУ Артем Сытник также пояснил, что Суворовский суд города Одессы под влиянием Окружного административного суда Киева мог принять решение, которое блокировало работу ВККС.

"Решение, которое было вынесено Суворовским судом города Одессы - это как раз решение, которое блокировало работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Сейчас как раз в этом помещении проводится обыск... Там руководитель Окружного административного суда надиктовывает резолютативну часть судье Суворовского суда города Одессы", - добавил Сытник.

Он напомнил, что этому судье "некогда было предъявлено обвинение в получении взятки, но при странных обстоятельствах он был оправдан".

Напомним, что НАБУ впервые начало получать от СБУ материалы на топ-чиновников.

Также ранее были опубликованы "преступные" беседы судей админсуда.

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Источник: korrespondent.net