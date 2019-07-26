Грузинская валюта достигла рекордно низкой отметки

Стоимость грузинского лари уже падала стремительно в конце июня, а теперь снова пошла на спад и достигла отметки в 2,93 лари за доллар. Об этом сообщает Rustavi-2 в пятницу, 26 июля.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил бывшую партию власти Единое национальное движение в организации беспорядков на митинге в Тбилиси 20-21 июня, возложив на оппозицию ответственность за экономический спад и рекордное обесценивание национальной валюты.

Напомним, что 20 июня в Тбилиси вспыхнули протесты в результате визита в парламент российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Митинг перерос в антиправительственные выступления, правоохранители применили спецсредства. Полиция задержала более 300 человек, 240 пострадали.

Ссылаясь на необходимость защиты российских туристов в Грузии, власти РФ запретили прямые полеты в страну с 8 июля. Российским туроператорам запретили продажу путевок, а правительству поручили эвакуировать россиян на родину.

По оценке Нацбанка Грузии, влияние сокращения туристического потока из России на экономику Грузии составит около 200-300 миллионов долларов в течение остального года.

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Источник: korrespondent.net