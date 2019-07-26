Вузы опубликуют списки поступивших на бюджет

Украинские вузы в пятницу, 26 июля, обнародуют рейтинговые списки абитуриентов, поступивших на бюджет. Об этом сообщает ТСН в своем сюжете.

Важным правилом зачисления не бюджетное место – это подача оригиналов документов. У абитуриентов, попавших в сегодняшний список, будет время до 31 июля выполнить это требование, иначе они не будут приняты на бюджетное место.

После того, как будут точно утверждены списки "студентов бюджетников", 1 августа вузы обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов. При этом, после 31 июля некоторые бюджетные места могут освободиться и их предложат абитуриенту, идущему в рейтинге после последнего в списке.

Также сообщается, что самыми популярными вузами вступительной кампании 2019 года стали Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Львовский национальный университет им. И. Франко и Киевский политехнический институт. При этом самыми востребованными специальностями оказались филология, право, менеджмент и IT-технологии.

Ранее Минобразования представило топ-5 самых популярных ВУЗов. Также сообщалось, что в сети показали рекордную шпаргалку.

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Источник: korrespondent.net